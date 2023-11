A carregar o vídeo ...

No jogo entre o Buñol e a Real Sociedad (0-1), a contar para a Taça do Rei, uma criança pediu a camisola a Kubo. O avançado japonês decidiu aceitar o pedido do pequeno adepto e este deu-lhe em troca… um saco com pipocas. Veja o momento que está a encantar Espanha e as redes sociais (Vídeo: X)