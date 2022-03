A carregar o vídeo ...

Depois de receberam os respetivos troféus quanto às suas prestações no Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain, Lewis Hamilton e Charles Leclerc protagonizaram um momento hilariante já no pódio, com o britânico a dizer ao monegasco - que hoje terminou no lugar mais alto do pódio - que o champanhe era, na verdade, 7Up. [Vídeo: F1 TV]