O momento que Mazepin e Hamilton quase colidiram a alta velocidade na Arábia Saudita

Para lá de estar em investigação por alegadamente não ter respeitado uma zona de bandeiras amarelas , Lewis Hamilton viu-se envolvido em situações bastante perigosas com Pierre Gasly e Nikita Mazepin durante a terceira sessão de treinos livres. O britânico da Mercedes estava num ritmo lento em ambas as situações, não se tendo apercebido da chegada a alta velocidade dos outros dois. No caso do russo, refira-se, por ter sido numa zona de chicane, o choque a alta velocidade ficou a um triz de acontecer... Valeram os instintos de Mazepin para impedir o pior!