É daqueles momentos que todos os guarda-redes sonham, mas bem poucos se podem orgulhar de conseguir. Este sábado, diante do York City, o guardião Mark Cousins conseguiu ajudar de forma decisiva o Ebbsfleet United a alcançar 1 ponto, ao marcar o golo do empate aos 90'+5 numa partida da National League, o quinto escalão do futebol inglês.