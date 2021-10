«O novo Espai Barça»: Barcelona apresenta projeto de modernização do Camp Nou

O Barcelona apresentou esta segunda-feira o "Espai Barça", um projeto que consiste na remodelação das instalações do clube blaugrana e que pretende juntar desporto e arquitetura. Para além do melhoramento arquitetónico do Camp Nou, o programa inclui ainda a construção de um hotel, uma novo loja do clube, a construção do novo "Palau Blaugrana" - destinado às modalidades do clube – um pavilhão mais pequeno com pista de gelo, um parque de estacionamento e a remodelação da área envolvente ao estádio. [Vídeo: One Football]