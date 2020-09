O palco da festa do FC Porto na Champions em 2004 é a nova casa de Gonçalo Paciência: «É especial estar neste estádio»

A carregar o vídeo ...

Um dos temas da entrevista de Gonçalo Paciência à imprensa portuguesa foi a curiosidade de o estádio do Schalke 04, a nova casa do avançado português, ter sido onde o FC Porto, o clube do coração do jogador, conquistou a Liga dos Campeões em 2004. Este é um excerto da entrevista que já pode ver hoje em todas as plataformas de Record e que terá mais conteúdos esta quinta-feira.