«O Pandita não falha!»: Arturo Vidal recuperou a sua 'relíquia' para enfrentar a neve

Por estes dias, Itália tem enfrentado condições atmosféricas adversas, com a neve a visitar algumas das principais regiões. Uma delas é Milão, que esta quarta-feira acordou sob um manto branco, que deixou algumas estradas intransitáveis e que também serviu para Arturo Vidal mostrar que as máquinas antigas... são as mais resistente. Vai daí, o chileno foi à garagem buscar a relíquia que é o seu FIAT Panda e lá foi ele a enfrentar a neve... "O Pandita não falha!!! A deixar marca por onde passa", escreveu o jogador do Inter.