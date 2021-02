A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira esteve na origem do golo do Palmeiras, que deu o empate da equipa do treinador português frente ao São Paulo, no último minuto. Foi cometida uma falta no meio campo e a bola saiu, mas o técnico, que estava junto à linha, passou-a a Luiz Adriano, para que cobrasse rapidamente a falta. E foi na sequência desse lance que nasceu o golo da igualdade. (Vídeo Twitter)