O passe de LeBron James que lhe valeu uma chuva de críticas

Os LA Lakers perdiam por 1 ponto a 16 segundos do final quando na derradeira jogada do encontro com os Miami Heat a bola foi ter, como se esperava, às mãos de LeBron James. Estrela da companhia, o craque era a esperança dos californianos, mas na hora de atacar o cesto optou por passar a Danny Green, que acabou por falhar o triplo decisivo. Um gesto elogiado por uns, pelo facto de ter tentado envolver o seu colega num momento que podia ter sido histórico, mas que foi muito criticado pelos analistas e nas redes sociais.