O passeio matinal do Sp. Braga na região separatista da Transnístria

Os jogadores do Sp. Braga saíram esta manhã para um pequeno passeio nas ruas de Tiraspol, capital da Transnístria, região separatista inserida na Moldávia e onde há presença militar dos russos. Nestas imagens são visíveis as bandeiras da Rússia e da Transnístria, assim como a boa disposição dos jogadores, na véspera da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, frente ao Sheriff. [Vídeo: Next]