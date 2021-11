A carregar o vídeo ...

É já um dos momentos que vão ficar na história da final da Taça Libertadores entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo . Em plena bancada do Estádio Centenário, em Montevideu (Uruguai), um adepto do Flamengo surpreendeu a namorada, adepta do Palmeiras, com um pedido de casamento. Pedido aceite. [Vídeo: Twitter CONMEBOL Libertadores]