O penálti foi tão mau... que a bola até saiu do estádio

A carregar o vídeo ...

É certo que o Yanmar Stadion, em Almere, não é propriamente um mega estádio, mas aquilo que Brian Brobbey fez esta sexta-feira não deixa de merecer o seu destaque. Diante do Almere City, o jovem do Ajax B teve um penálti a seu favor, que na altura poderia ter dado vantagem à sua equipa, mas na hora de disparar... fê-lo de forma tão má que a bola até saiu do estádio! No final, para piorar a história, o Ajax perdeu mesmo o jogo...