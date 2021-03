A carregar o vídeo ...

O Almeria empatou em casa com o Leganés ( 1-1 ), num jogo da Liga espanhola. Um penálti nos descontos, já para lá do período de compensação, deu a igualdade aos visitantes, num lance que motivou a fúria de José Gomes no final da partida e a estupefação dos comentadores espanhóis. Veja o lance.