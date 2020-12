A carregar o vídeo ...

Lucas Veríssimo, central pretendido pelo Benfica, foi titular pelo Santos no jogo frente ao Palmeiras ( 2-2 ) e esteve diretamente ligado aos dois golos da equipa de Abel Ferreira: toca com a mão na bola, originando um penálti e, no segundo golo, falha o duelo aéreo com o adversário