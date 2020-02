O pesadelo de qualquer homem: jogador do Lorient é atingido pelo colega de equipa... em zona proibida

A carregar o vídeo ...

Este é uma daquelas dores que nenhum homem deseja ter. Laurent Abergel, médio do emblema da segunda divisão francesa, viveu momentos difíceis no encontro diante do Guingamp. À passagem do minuto 62, o médio defensivo do Lorient foi atingido pelo colega de equipa Thomas Fontaine, que o atingiu numa 'zona proibida' do corpo. O árbitro, apercebendo-se do momento, interrompeu de imediato o encontro. [Vídeo: Omnisport]