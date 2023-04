O pior veio a seguir ao festejo: Futebolista jogou descalço na Malásia por não conseguir desatar o nó da bota

A carregar o vídeo ...

Federico Hidalgo marcou um golo, de penálti, pelo Kedah, o clube que representa na Malásia. O futebolista argentino achou divertido festejar tirando a chuteira e colocando-a junto do ouvido. Depois de terminado o momento para festejar, vieram os problemas. O nó era forte e com a humidade da partida com o Kelantan United nem o colega de equipa conseguiu desatá-lo. A solução encontrada no imediata foi... jogar descalço! Uma situação que aconteceu durante alguns minutos.