O piscar de olhos de Ceferin ao presidente do PSG que 'incendeia' as redes sociais

Aleksander Ceferin foi um dos protagonistas da semana devido à forma como reagiu à Superliga Europeia, mas a verdade é que acabou também visto como o mau da fita, especialmente por conta das ameaças feitas ao Real Madrid. A situação levou mesmo a que o hashtag '#CeferinOut' se tenha tornado tendência em Espanha e Itália nas últimas horas e houve um vídeo que, no meio de toda essa situação, ganhou destaque.



Foi captado na terça-feira, após a reunião da UEFA, e nele é possível ver-se o presidente da UEFA a piscar o olho a Nasser Al-Khelaifi. Um gesto que pode ter sido inocente, mas que recebeu esta reação por parte do apresentador do emblemático programa espanhol 'Chiringuito de Jugones': "Madre mia, madre mia!".