Talvez por estar farto de fazer as coisas da forma mais recomendada, Nemanja Matic decidiu esta semana dar um ligeiro 'twist' no seu treino de abdominais, utilizando a passadeira como acessório. O vídeo chamou a atenção dos seus colegas, com Marcus Rashford até a questionar o sérvio se teria seguro para fazer um exercício daqueles. Já Lukaku pediu ao ex-Benfica para... não respirar de forma tão ofegante.