O polémico e surreal momento que marcou o Nacional de corta-mato longo

A prova masculina dos Nacionais de corta-mato longo, realizada este domingo em Vale de Cambra, ficou marcada por um momento verdadeiramente surrealista que provocou uma enorme polémica. Tudo sucedeu na fase final da prova, quando por conta da confusão que se gerou - devido à presença de vários corredores atrasados - alguns atletas do grupo da frente se enganaram no percurso e viraram à direita, quando naquele momento seria para voltar à esquerda. Um dos afetados foi Rui Pinto, do Sporting, que por conta deste erro acabou apenas em sexto. O leão apresentou protesto, mas a FPA manteve os resultados e o Benfica acabou como campeão nacional no coletivo.