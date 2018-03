O polémico vídeo de Kléber que originou queixa no DCIAP

Surgiu esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo onde se vê Kléber a contar muitas notas dentro de um carro. Fonte próxima do jogador do Estoril garante que o mesmo - um dos motivos para que tenha sido feita uma denúncia anónima no DCIAP - não é de agora mas sim de 2014 quando o avançado representava o FC Porto B.