Foi com nota artística que o Sp. Braga fechou, este domingo, as contas do triunfo () sobre o Rio Ave. O avançado Simon Banza aproveitou uma bola prensada após cruzamento de Pizzi desde a ala direita para, de costas viradas para a baliza dos vila-condenses, apontar o 2-0 final com um pontapé de bicicleta que apanhou Jhonathan de surpresa.