O Manchester United chegou à vantagem frente ao Burnley com um golo de Mason Greenwood, mas é Bruno Fernandes quem se destaca na jogada. O médio português não precisou de tocar na bola para atrair toda a defesa adversária e com um pormenor de génio permitiu que o seu companheiro de equipa ficasse sozinho no frente a frente com Peacock. Sigao jogo em direto. [Vídeo: VSports]