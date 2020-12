O 'post' irónico de Mourinho que dá que falar: «A melhor liga do Mundo...»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho viu o jogo do seu Tottenham ser adiado devido a vários casos de Covid-19 no Fulham e através das redes sociais, ainda antes de saber da decisão, deixou um vídeo bem ao seu jeito, com muita ironia à mistura. "Jogo às 18 horas e ainda não sabemos se vamos jogar. A melhor liga do Mundo", escreveu o português na legenda da publicação (feita às 14 horas), onde mostra o cenário de uma zona comum do centro de treinos dos spurs.