O Borussia Dortmund viajou esta terça-feira para Lisboa onde amanhã vai defrontar o Sporting em jogo da 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, o emblema alemão deu conta da chegada a Portugal com um vídeo com imagens de Alvalade... e não só [Vídeo Twitter Borussia Dortmund]