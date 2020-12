O preço de dar tudo em campo: impediu golo e agora só volta a jogar na próxima época

A carregar o vídeo ...

Quando aos 62 minutos do duelo com o Aris, o senegalês Moussa Wague (PAOK) se lançou à bola para impedir o golo do adversário, longe estaria de imaginar que aquele momento de tudo ou nada pela sua equipa iria resultar numa grave lesão que o deixará fora dos relvados até à próxima temporada. Saiu lesionado do encontro e agora, feitos todos os exames, o veredito foi devastador: uma rutura no tendão rotuliano e nove meses fora dos relvados.