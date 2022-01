A carregar o vídeo ...

Neemias Queta marcou na última madrugada os seus primeiros pontos na NBA e esteve em destaque na equipa dos Kings. Acabou com 11 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota de Sacramento diante dos Cleveland Cavaliers por 109-108. Veja as imagens o primeiro cesto do português na NBA. (Vídeo Twitter)