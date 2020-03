O primeiro dia de Miguel Barbosa na Baja TT ACP – Santiago do Cacém/Grândola

A carregar o vídeo ...

Uma nova prova que suscita muita curiosidade



"Estamos em Santiago do Cacém que vai receber uma nova prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. A entrada de novas provas valoriza muito o Campeonato e esta nova Baja promete ser diferente das outras que já conhecemos. Tem a chancela do ACP, o que por si é uma garantia de qualidade.



A Baja TT ACP Santiago do Cacém / Grândola começa na sexta-feira, dia 6 de março ao final da tarde com a cerimónia de partida. No sábado arranca a componente desportiva.



É uma prova relativamente perto de Lisboa e por isso lanço o desafio aos que aí moram e a todos, para virem assistir a esta corrida. O Campeonato está muito competitivo com muitas e excelentes máquinas.



Até domingo aqui estarei a dar notícias da minha participação. Conto com o vosso apoio"