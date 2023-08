O primeiro dia de Paulo Turra no V. Guimarães: discurso forte com António Miguel Cardoso a ver

A carregar o vídeo ...

A era de Paulo Turra no Vitória começou esta terça-feira, dia em que o técnico orientou o primeiro treino. Como não poderia deixar de ser, o início da sessão ficou marcado por um discurso do treinador ao grupo, no qual foi passada uma mensagem forte. A ver de perto, diga-se, estava António Miguel Cardoso, presidente dos minhotos, com Nuno Leite, vice-presidente, logo ao lado.