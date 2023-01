O primeiro dia de Roberto Martínez de quinas ao peito: viu as instalações da FPF, os troféus e dormiu na Cidade do Futebol

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez foi esta segunda-feira confirmado como o novo selecionador nacional de Portugal. O antigo técnico da Bélgica esteve na Cidade do Futebol, junto a Fernando Gomes, para lançar a nova etapa da carreira e teve um dia preenchido. O treinador espanhol mostrou-se afável e simpático, cumprimentando os funcionários da Federação Portuguesa de Futebol depois de ter dormido no 'dia zero' em Caxias, na casa das seleções, no passado domingo. O presidente da FPF mostrou-lhe as instalações e foi com Fernando Gomes que passou grande parte do tempo. [Imagens: FPF]