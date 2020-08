A carregar o vídeo ...

Com o resto do plantel em Lisboa para disputar a final-8 da Liga dos Campeões, sete jogadores do Barcelona cumpriram os necessários exames médicos antes do arranque da temporada. Entre eles estava Trincão, português contratado no mercado de inverno ao Sp. Braga. Foi o primeiro dia do jovem enquanto blaugrana, uma espécie de primeiro dia do resto da sua vida...