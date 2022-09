A carregar o vídeo ...

Fernando Santos orientou esta terça-feira à tarde o primeiro treino da Seleção Nacional com vista à dupla jornada na Liga das Nações, frente a República Checa e Espanha. Pepe, João Félix e Bernardo Silva realizaram trabalho de recuperação e ainda não foram opção para o selecionador nacional, na Cidade do Futebol. Em sentido inverso, Gonçalo Ramos, chamado para colmatar a ausência de Rafa, treinou com os restantes companheiros de equipa. [Vídeo: André Antunes Pereira]