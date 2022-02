O Palmeiras já está em Abu Dhabi, local onde vai iniciar a participação no Mundial de Clubes na quarta-feira diante do vencedor do encontro entre os egipcios do Al-Ahly e os mexicanos do Monterrey. A equipa de Abel Ferreira, que até começou por treinar no avião durante a viagem , treinou esta quinta-feira pela primeira vez nos Emirados Árabes Unidos. [Vídeo: One Football]