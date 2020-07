O puxão de orelhas de Jorge Jesus que faz furor nas redes sociais: «Arão, onde é que estás, Arão?»

A carregar o vídeo ...

Willian Arão voltou este domingo a ser alvo dos reparos de Jorge Jesus, em mais uma intervenção que foi captada pelos microfones da transmissão e que, naturalmente já faz furor nas redes sociais. "Arão, onde é que estás, Arão? Mete-te no jogo Arão!", atirou o técnico na direção do seu médio, claramente insatisfeito com aquilo que era produzido em campo. Refira-se que Arão terá sido muito provavalmente o primeiro jogador do Flamengo a levar nas orelhas do técnico luso, na famosa intervenção na qual, num jogo da época passada, atirou a famosa frase "Está mal, Arão!"