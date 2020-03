O quarto dia de Miguel Barbosa na Baja TT ACP – Santiago do Cacém/Grândola

A carregar o vídeo ...

O regresso às competições de todo-o-terreno não podia ter corrido da melhor forma. Conseguimos vencer a prova, conquistando a pontuação máxima na medida em que ganhámos também todos os troços disputados. Foi uma prova difícil com características inovadoras já que 50% das pistas eram de areia. Foi uma excelente forma de arrancar com este novo projeto e quero gradecer aos meus patrocinadores o apoio e a confiança que mais uma vez me deram, à minha equipa todo o empenho e ao meu navegador Pedro Velosa por ter estado fantástico. Ainda temos muito para evoluir com esta nova máquina e conto já na próxima prova conseguir estar mais adaptado. Obrigado pelo vosso apoio. Continuem a acompanhar-nos.