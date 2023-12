«O que a vida separou, o Sp. Braga voltou a unir»: o emocionante vídeo de Natal dos minhotos

A carregar o vídeo ...

"O que a vida separou, o Sp. Braga voltou a unir". Este é o mote do emocionante vídeo de Natal do clube minhoto, que juntou os irmãos Benjamin e Mathéo em Nápoles para assistirem ao jogo da equipa na Liga dos Campeões, depois de dois anos separados após a morte da mãe, em 2021. Todo o plantel acompanhou esta surpresa, que aconteceu no relvado do Estádio Diego Armando Maradona. [Vídeo: SC Braga]