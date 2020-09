O que Abel Ferreira disse aos jogadores do PAOK após eliminar o Benfica da Champions

A carregar o vídeo ...

Depois da vitória do PAOK frente ao Benfica na 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões, Abel Ferreira reuniu os seus jogadore no relvado para celebrar a conquista e deixar uma mensagem de confiança. "Trabalhamos no duro para desfrutar de grandes vitórias. Para nos orgulharmos e vos deixarmos orgulhosos da nossa família. Completámos o segundo passo mas não há tempo para celebrar. Já estamos totalmente focados no jogo contra o Atromitos. A Liga dos Campeões tem de esperar...", escreveu o treinador português na legenda do vídeo que partilhou nas redes sociais [Vídeo Instagram Abel Ferreira]