A carregar o vídeo ...

Em janeiro, em entrevista à CMTV, quando ainda comandava o Flamengo, Jorge Jesus falou de vários temas do futebol português, tendo na altura abordado as qualidades de Julien Weigl, médio que acabava de chegar ao Benfica. JJ encheu o alemão de elogios, mas apontou-lhe um defeito no jogo... mas não quis especificar qual.