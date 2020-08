A carregar o vídeo ...

O Arsenal apresentou esta quinta-feira a sua camisola alternativa aos adeptos com recurso a um fantástico vídeo, mas aquilo que chamou à atenção de todos foi um dos momentos do mesmo, no qual é possível ver-se uma estátua de David Seaman... nu. Nada de mais, mas a verdade é que ninguém percebeu o porquê...