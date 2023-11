O que lhe passou pela cabeça? Sergiño Dest foi expulso, mandou beijinhos ao árbitro e pegou-se com colegas

A carregar o vídeo ...

Sergiño Dest protagonizou esta madrugada uma cena inacreditável no duelo entre Trinidade e Tobago e Estados Unidos, da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga das Nações da CONCACAF. Primeiro, claramente fora de si, o defesa do PSV viu dois amarelos em poucos segundos - um deles por pontapear a bola para longe com o jogo parado - e foi expulso. Depois, não satisfeito, voltou-se de forma agressiva para o árbitro, trocou palavras duras e, para colocar a cereja no topo do bolo... ainda de mandou beijinhos. Para fechar, enquanto saía de campo, os colegas de equipa viraram-se contra si, claramente irritado contra aquela atitude.



Depois do jogo, o capitão Tim Ream não poupou nas críticas e falou numa "completa falta de respeito pelos rapazes que jogaram e pelos que ficaram no banco". O próprio Dest, mais a frio, viria depois a pedir desculpas: "Fui inaceitável, egoísta e imaturo. Dececionei a minha equipa. É algo que tenho de aprender e não voltará a acontecer".