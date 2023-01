O que não se viu da estreia de Ronaldo pelo Al Nassr: até houve camisolas do Sporting no estádio

A carregar o vídeo ...

O Al Nassr partilhou esta terça-feira um vídeo dos bastidores da estreia de Cristiano Ronaldo pelo clube, no qual é possível ver-se todo o ambiente de festa que se gerou neste momento histórico. Nas bancadas não faltaram as bandeiras portugueses e até camisolas do Sporting. No balneário e no relvado, CR7 foi o natural destaque, sempre com palavras de incentivo para os colegas.