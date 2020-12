O que passou pela cabeça do guarda-redes do Cova da Piedade? O insólito golo do Benfica em sub-23

A carregar o vídeo ...

A equipa de sub-23 do Benfica foi, esta sexta-feira, até ao terreno do Cova da Piedade golear por 5-0 , em jogo da 12.ª jornada da Liga Revelação. Henrique Araújo foi o verdadeiro protagonista da partida, ao apontar um póquer. O primeiro tento do avançado dos encarnados acabou por ser caricato, uma vez que o guarda-redes do Cova da Piedade preparava-se para bater uma falta, quando o camisola '9' lhe 'roubou' o esférico.