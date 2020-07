«O que raio estás a fazer?»: russo fartou-se de dar golpes ilegais e o árbitro até o teve de chamar à atenção

A carregar o vídeo ...

O lutador Roman Bogatov protagonizou uma das atuações mais polémicas da noite no UFC 251, ao assinar vários golpes ilegais que levaram até o juiz do combate a chamá-lo à atenção. "O que raio estás a fazer?", questionou o juiz perto do final do terceiro assalto, num combate no qual, apesar dos imensos golpes ilegais de Bogatov, acabou por ser o brasileiro Leonardo Santos a ganhar.



E se a loucura do russo foi a um nível suficiente para levar três advertências, a verdade é que o seu 'corner' também pareceu ter também uma boa dose dela, já que ao segundo round, conforme se pode ver acima, o seu treinador lhe deu uma chapada que até fez faísca!