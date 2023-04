O que se passa com Renato Sanches? O historial de lesões do jogador do PSG esta época

A carregar o vídeo ...

O PSG anunciou, esta terça-feira, que Renato Sanches só deverá regressar aos relvados dentro de três a quatro semanas, depois de ter contraído, na vitória dos parisienses diante do Nice (2-0), uma lesão no adutor, que o levou a ser substituído aos 10 minutos do encontro. Recorde-se que esta é já a 5.ª lesão de Renato Sanches na presente temporada. Feitas as contas, o médio já esteve mais de 90 dias lesionado, perdendo 16 encontros.