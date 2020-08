O que tiraram do bolso de Evenepoel depois de cair na ravina? As imagens que geram discussão

A carregar o vídeo ...

Remco Evenepoel foi vítima de um queda feia no passado dia 15, enquanto corria a Volta à Lombardia. Depois de cair numa ravina , a sensação da temporada do ciclismo mundial foi prontamente socorrida pela equipa mas há agora imagens que estão a gerar muitas dúvidas: o diretor da equipa Deceuninck-QuickStep retirou rapidamente um saco do bolso da camisola do belga desconhecendo-se ainda o seu conteúdo. A UCI já abriu uma investigação sobre o caso . [Vídeo: Twitter]