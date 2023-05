O Record Challenge Park vai ter footgolf (e não, não é jogar futebol num campo de golfe)

A carregar o vídeo ...

A nossa viagem por algumas das modalidades que poderá experimentar no Record Challenge Park continua. Numa altura em que todos os fãs de desporto estão em contagem decrescente para o evento do ano no Estádio 1º de Maio, decidimos levar esta tarefa para outro patamar e fomos em equipa para o Dolce CampoReal, em Torres Vedras. Jogar golfe? Não! Experimentar as nossas habilidades – ou falta delas... – no footgolf. O nome não lhe soa bem? Pois bem, desde já, não pense que se vai jogar futebol num campo de golfe. Nada disso.