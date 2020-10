A carregar o vídeo ...

Ali Daei (Irão) é o jogador com mais golos ao serviço de seleções: 109. Cristiano Ronaldo, com 101, está confiante em bater o recorde. E, agora, com umas chuteiras novas que simbolizam a marca centenária que atingiu ao serviço do Portugal. [Imagens: FPF].