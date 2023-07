O recorde do Guinness que irritou Michael Johnson: «Antes eram divertidos. Agora são uma piada!»

A carregar o vídeo ...

"O recordes do Guinness eram popular e divertidos quando eu era criança, nos anos 70. Agora são uma piada!". Foi com este comentário, acompanhado do vídeo da situação, que o lendário Michael Johnson reagiu ao mais recente recorde mundial patenteado pela referida publicação, o da pessoa que conseguiu correr mais rápido 100 metros com o corpo em chamas. Há recordes para tudo...