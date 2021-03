O regresso emotivo de Daniel dos Anjos aos treinos do Benfica: veja as imagens

A carregar o vídeo ...

Daniel dos Anjos, avançado do Benfica, regressou esta quarta-feira aos treinos da equipa B das águias. Em declarações aos meios de comunicação do clube, o dianteiro brasileiro de 25 anos não escondeu a felicidade por ultrapassar a miocardite aguda - diagnosticada em dezembro do último ano, após testar positivo à Covid-19 - e apontou já para o regresso à melhor forma. A habitual praxe também marcou presença... [Vídeo: SL Benfica]