O relato de PVC, jornalista que assistiu à violência no Maracanã: «Pior momento do Brasil em termos de cidadania»

Cenas de pancadaria entre adeptos nas bancadas do Maracanã, instantes antes de começar o Brasil-Argentina levaram a seleção campeã do Mundo a abandonar o relvado, e levaram a que a partida, referente ao apuramento para o Mundial'2026, começasse com praticamente meia hora de atraso. Os jogadores das duas equipas ainda se dirigiram à bancada onde se registavam as cenas de violência, no sentido de tentarem acalmar os ânimos. A polícia também teve de intervir mas os confrontos foram alastrando e subindo de tom, com muitas cadeiras arremessadas. Paulo Vinícius Coelho (PVC), jornalista que esteve no Maracanã, relata a Record tudo o que aconteceu.