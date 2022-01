A carregar o vídeo ...

Mais do que o tempo perdido no prólogo ontem disputado o facto de ser forçado a partir de uma das últimas posições está a obrigar Miguel Barbosa, oito vezes campeão de Portugal de Todo-o-terreno, a uma experiência inédita e absolutamente "infernal". Partindo atrás de 218 carros e camiões, para além de todas as motos e quads, o piloto encontrou a pista totalmente destruída e zonas onde era absolutamente impossível ultrapassar.